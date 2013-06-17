МВД: В 2020 году в РФ в 1,5 раза увеличилось число раскрытых IT-преступлений

Владимир Колокольцев рассказал о работе полиции и кредитного регулятора.

В МВД заявили, что в 2020 году в РФ в 1,5 раза увеличилось число раскрытых IT-преступлений. Об этом на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Чиновник уточнил, что преступления с использованием инновационных технологий составляют все большую долю.

Сегодня она достигла 25%, динамика ежегодного прироста фиксируется последние несколько лет. Данные изменения являются отражением глобальных тенденций. Своеобразным катализатором здесь стала пандемия, которая повлекла масштабный уход в онлайн многих сфер жизнедеятельности общества. Владимир Колокольцев, глава МВД России

По словам министра, для пресечения преступной деятельности, связанной с IT-технологиями требуется скоординированная работа между регуляторами и полицией. Он добавил, что отечественные банки могут шире применять практику приостановления сомнительных денежных операций, которые осуществляются без согласия клиента.

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Видео: kremlin.ru