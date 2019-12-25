Глава МВД отметил, что истина восторжествовала в деле Ефремова

Владимир Колокольцев отметил, что виновный не мог не понести наказание.

Глава МВД отметил, что истина восторжествовала в деле Михаила Ефремова. Об этом Владимир Колокольцев сообщил журналисту Сергею Брилеву в рамках передачи "Вести в субботу", которая показывалась на телеканале "Россия-1". По мнению чиновника, виновный в смертельном ДТП понес ответственность, несмотря на тяжесть преступления.

Я себя поймал на мысли, что наше население видит, как тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к законной ответственности Владимир Колокольцев, глава МВД России

Чиновник уточнил, что другого исхода ситуации быть не могло. Колокольцев напомнил, что правоохранительным органам пришлось выслушать в свой адрес множество эпитетов со стороны общественных защитников и адвокатов. Однако в МВД рассказали, что ко всем следует относиться принципиально одинаково.

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

Фото: Piter.tv