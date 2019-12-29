МВД переводит петербургских участковых в область для усиления работы

В ГУ МВД по Петербургу и области заявили, что структуре не хватает участковых. Речь об этом прозвучала на заседании парламента Ленобласти.
Ранее в МВД провели мониторинг и решили перебросить силы на работу областных участковых с помощью сотрудников из городских отделений. Из Петербурга переводили только тех, кто состояли в подразделениями с небольшой нагрузкой. На данный момент уже два десятка полицейских переведены в два района области по озвученной схеме.
Ранее мы сообщали, что почти полмиллиарда рублей Ленобласть вложит в реновацию школ.
Фото: pixabay
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