МВД переводит петербургских участковых в область для усиления работы

Около 20 сотрудников уже отправлено в Ленобласть.

В ГУ МВД по Петербургу и области заявили, что структуре не хватает участковых. Речь об этом прозвучала на заседании парламента Ленобласти.

Ранее в МВД провели мониторинг и решили перебросить силы на работу областных участковых с помощью сотрудников из городских отделений. Из Петербурга переводили только тех, кто состояли в подразделениями с небольшой нагрузкой. На данный момент уже два десятка полицейских переведены в два района области по озвученной схеме.

Ранее мы сообщали, что почти полмиллиарда рублей Ленобласть вложит в реновацию школ.

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