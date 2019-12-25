В МВД рассказали о новой схеме с поддельными сайтами, оформленными под СК

Киберполиция сообщила о новом способе обмана тех, кто уже пострадал от мошенников.

На российской территории мошенники распространяют фишинговые ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы Следственного комитета. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что такие вредоносные ссылки появляются в чатах и группах с потерпевшими от аферистов. Для осуществления своей криминальной деятельности злоумышленники копируют реальные новости из официальных каналов профильных ведомств, после чего дополняют их "рабочими контактами". Если пользователь решит по ним связаться, то якобы получит от государства компенсацию. Под предлогом возврата денежных средств жертвам мошенничества и перерасчета выплат для участников специальной военной операции (СВО) аферисты на самом деле собирают персональные сведения о гражданах и пытаются вовлечь их в другие преступные сценарии.

В профильных чатах и группах, где общаются потерпевшие от мошенничества, через ботов распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы СК РФ. сообщение от киберполиции

Напомним, что официальные ведомства нашей страны не работают через ботов и не предлагают компенсации людям через личные обращения в мессенджерах.

В МВД рассказали, чем опасны лутбоксы в видеоиграх.

