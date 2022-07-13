В МВД рассказали, какие приложения обезопасят детей от киберугроз

В полиции рассказали о бесплатных и проверенных приложениях для осуществления родительского контроля.

Родители могут установить приложения для контроля над цифровой средой ребенка для того, чтобы вовремя заметить угрозу и предостеречь его от действий мошенников. Соответствующее заявление сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В полиции заметили, что несовершеннолетние граждане регулярно сталкиваются с аферистами, фишинговыми ссылками, вредоносными сайтами и нежелательным контентом. Родительский контроль представляет из себя меру профилактики, направленная на снижение рисков в цифровой среде. Для осуществления такой функции на территории страны доступны бесплатные и проверенные технологические решения, такие как Google family link, Kaspersky safe kids, Где мои дети, Детский аккаунт в Яндекс, Настройки "Локатор" и "Экранное время" на операционной системе IOS.

Эти инструменты блокируют опасный контент и управляют временем экрана, не нарушая конфиденциальности пользователей. сообщение от киберполиции

Настройка этих приложений у пользователя занимает несколько минут. Родителю будет достаточно авторизоваться в личном кабинете провайдера или сервиса, активировать фильтры и установить временные ограничения для ребенка. Защита начинает работать сразу же на всех устройствах, подключённых к домашней сети. Приложения для родительского контроля нужны не для тотальной слежки за человеком, а для того, чтобы вовремя заметить подозрительную активность и угрозу.

