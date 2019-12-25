Мошенники создали фейковые фонды для кражи денег у участников СВО

Аферисты через "госпрограмму по инвестициям" пытаются украсть деньги военнослужащих и их семей.

Мошенники стали красть деньги участников специальной военной операции и их семей, предлагая оформить якобы ежемесячную финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей за счет участия в инвестиционной программе. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали сотрудники пресс-службы компании F6, которая занимается разработкой технологий для борьбы с преступлениями в киберпространстве. Специалисты уточнили, что аферисты используют сайты-двойники благотворительных фондов. Посетителям сайтов предлагают внести вклад от 50 тысяч рублей. Им обещают прибыль "от 21% ежемесячно". Фальшивый калькулятор на страничке онлайн-ресурса позволяет посчитать свою будущую прибыль. Для участия в такой "программе" посетителям предлагают оставить заявку. Для этого требуется указать ФИО и номер для контакта.

Схема нацеленна на участников СВО, ветеранов и членов их семей. Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом финансовой поддержки бойцов и их родных предлагают получать по 500 тысяч рублей ежемесячно за счет участия в фейковой инвестиционной программе. сообщение от компании F6

Эксперты в сфере кибербезопасности пояснили, что на фишинговых сайтах-приманках злоумышленники размещают ложную информацию о новом направлении поддержки участников СВО. Аферисты утверждают, что бойцы и их семьи якобы имеют возможность "получать 500 тысяч рублей ежемесячно" за счет своего участия в несуществующей инвестиционной программе. Для того, чтобы вызвать доверие у клиентов, на онлайн-ресурсе размещаются дипфейки с отзывами от имени участников СВО. Также авторы указывают, что данная государственная программа якобы создана "по приказу президента", "вклады застрахованы государством", а выплаты уже получают "свыше 10 000 участников".

Фото: Piter.tv