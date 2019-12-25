В МВД рассказали, как распознать афериста-соцработника

В полиции дали рекомендации по общению с сотрудниками госучреждений.

В российских правоохранительных органах назвали признаки, которые позволят человеку распознать мошенников, представляющихся социальными работниками. Соответствующим данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы МВД. В полиции отметили, что распознать афериста можно по нескольким характерным признакам. Для примера, официальные социальные сотрудники государственных учреждений никогда не требуют наличных денежных средств или совершения финансовых переводов на личные банковские карты для оформления выплат со стороны властей.

Тревожными сигналами являются спешка, давление, запугивание приостановкой выплат, а также просьбы назвать данные банковской карты, коды из СМС или паспортные реквизиты по телефону. пресс-служба МВД РФ

Также легитимные сотрудники при своем визите к гражданину обязаны предъявить служебное удостоверение, данные которого можно легко проверить по официальному контактному телефону организации. В своих звонках злоумышленники зачастую сообщают о "выигрыше" неоформленной субсидии или требуют "активировать" социальную карту через нажатие клавиш на мобильном устройстве. В полиции советуют не совершать никаких действий под давлением извне, а также важно самостоятельно перезванивать в учреждения исключительно по официальным номерам из проверенных источников. Кроме этого требуется отказаться от сообщения конфиденциальных данных звонящим лицам.

МВД: мошенники предлагают "специальные программы" для ускорения сервисов.

Фото: Piter.tv