В МВД рассказали, как личные данные становятся инструментом мошенников

Полицейские дали рекомендации о том, как не стать жертвой "цифрового двойника".

Оставленные в интернете личные данные становятся основой для создания так называемого цифрового двойника человека, который может быть использован в мошеннических схемах. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Специалисты по кибербезопасности уточнили, что такие ежедневные действия в интернете, как публикация постов, загрузка фотографий и онлайн-общение формируют подробный цифровой след реального пользователя. Собранные воедино данные позволяют аферистам создать виртуальную копию личности.

Источниками персональной информации о человеке часто выступают не только открытые профили в соцсетях, но также и утечки данных крупных компаний, фишинговые атаки или публичные базы данных. Цифровой двойник позволяет злоумышленникам обращаться к друзьям и родственникам от имени человека с просьбой о финансовой помощи, а также распространять ложные сведения или компрометирующие материалы, использовать репутацию гражданина для проведения финансовых операций или в социальной инженерии. В МВД рекомендуют ограничивать объем личной информации, остающейся в открытом доступе. Также важно проводить аудит настроек приватности. Кроме этого следует использовать двухфакторную аутентификацию для всех значимых онлайн-ресурсов.

Критически оценивайте даже те сообщения, которые поступают от знакомых аккаунтов, особенно если они содержат необычные просьбы. пресс-служба киберполиции России

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России