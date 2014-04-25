Россиян предупредили о мошенниках под видом городских дезинсекторов

В Госдуме рассказали о криминальной схеме по навязыванию гражданам работ по завышенной цене.

Объявления, размещенные на подъездах жилых домов, в которых рекламируются службы дезинсекции, часто являются уловкой мошенников. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев из партии ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты указал, что аферисты часто маскируются под различные городские службы для того, чтобы привлечь к себе клиентов и навязать им завышенную стоимость работ. Законодатель рекомендует проверять реквизиты компании, а также требовать от ее сотрудников заключение договора с фиксированной ценой до начала работ.

Недобросовестные компании работают "по факту", назначая стоимость услуг только во время визита, что позволяет им значительно увеличить цену и не нести ответственности за заявленную стоимость. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

В том случае, если гражданин столкнулся с явным мошенничеством, то важно написать жалобу на официальном сайте Роспотребнадзора. Также можно обратиться за помощью с заявлением в правоохранительные органы. Владимир Кошелев пояснил, что услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в стране остаются лицензируемым видом деятельности, согласно вступившему в силу с 1 марта 2025 года федеральному закону.

С этого момента все компании, занимающиеся подобной деятельностью, обязаны иметь лицензию, а также соблюдать требования СанПиН 3.3686-21 и других нормативных актов. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Эксперт добавил, что регламентация рынка дезинфекции включает в себя как требования к представителям таких услуг, так и ответственность за обеспечение мер по дезинсекции в многоквартирных домах. Последняя лежит на управляющих компаниях или товариществах собственников жилья.

