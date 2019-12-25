В МВД призвали не сохранять данные банковских карт в браузерах

В полиции сообщили о способах защиты от кражи персональных данных.

Российские правоохранительные органы советуют гражданам не сохранять банковские карты в браузерах и перепроверять контакты в своей адресной книге. Соответствующее заявление через социальные сети разместили представители управления кибербезопасности ведомства. Специалисты добавили, что пользование общественными сетями Wi-Fi небезопасноопасно для пользователей. В МВД уточнили, что злоумышленники нередко взламывают аккаунты третьих лиц и просят жертв обмана перевести деньги или предоставить личные сведения. Полицейские призывают всегда перезванивать и уточнять детали происходящего непосредственно у того человека, от которого поступил якобы "сигнал". Особенно это важно в неожиданных ситуациях.

Неочевидные ошибки в защите от мошенников <...>. Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах. пресс-служба МВД

В МВД рекомендуют не использовать стандартные ответы на контрольные вопросы, так как ответы на них можно найти в социальных сетях пользователя. Еще одним пунктом по защите сведений станет переключение сети Wi-Fi на WPA3, которая надежнее шифрует данные. Причиной мошенничества может послужить отказ от режима инкогнито в публичных местах.

Использование обычного режима браузера в общественных Wi-Fi сетях делает вас уязвимыми. Применяйте приватные вкладки и избегайте совершения финансовых операций через открытые сети. пресс-служба МВД

Мошенники разработали схему, предлагая работу модератором на платформе OnlyFans.

Фото: Piter.tv