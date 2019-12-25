Аферисты внедряют соискателям работы на мобильные устройства вредоносное ПО.

Мошенники разработали схему, предлагая работу модератором на платформе OnlyFans. С начала 2025 года злоумышленники похитили около одного миллиона рублей у граждан России. Соответствующие данные журналистам новостного агентства ТАСС предоставили сотрудники ИБ-компании F6. Специалисты пояснили, что объявления о дистанционной работе размещаются на популярных сайтах, а переписка с потенциальными жертвами ведется аферистами в Telegram-мессенджере. Злоумышленники обещают зарплату от десяти тысяч рублей в неделю за якобы мониторинг и удаление нежелательного контента. Они раскрывают сведения о том, что речь идет о работе на OnlyFans только при личном общении.

В числе требований к соискателям вакансии указано наличие мобильного устройства на Android версии не ниже седьмой. Кроме того, кандидатам на место предлагается создать аккаунт на платформе и внести один рубль для получения подписки. "Работодатели" утверждают, что эти действия якобы позволяют привязать банковскую карту к аккаунту для дальнейших выплат. В день "начала работы" обманутым людям отправляется ссылка на скачивание вредоносного приложения. В реальности под маской мобильного приложения OnlyFans пользователям предлагают установить шпионское ПО. Оно позволит мошенникам перехватывать SMS-сообщения от банков. Когда жертва вводит данные своей карты для оплаты подписки, то аферисты моментально получают эти сведения и могут вывести денежные средства со счета пользователя, включая возможность оформления кредита на имя этого человека.

По данным компании F6, с начала текущего года из-за мошеннической схемы о модераторстве и подписке за 1 рубль уже 93 россиянина потеряли часть своих сбережений. Общая сумма украденных средств составила 869 тысяч рублей. Максимальные потери одного из пострадавших достигли 155 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv