В МВД представили социальный портрет дистанционного мошенника

Ими чаще всего становятся люди с базовыми знаниями об интернете и финансах.

Безработные или не имеющие постоянной работы пользователи интернета в возрасте от 18 до 35 лет зачастую становятся дистанционными мошенниками. Об этом сообщил ТАСС замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

По его словам, злоумышленниками могут быть как мужчины, так и женщины. Филиппов уточнил, эти лица обладают знаниями пользования Сети и финансовыми услугами на начальном уровне.

Если раньше жертвами становились люди преклонного возраста, пожилого, то сейчас данная категория граждан составляет порядка 15 процентов. Сейчас все чаще жертвами становятся представители молодого поколения. Данил Филиппов, замначальника следственного департамента МВД РФ

Он добавил, что в половине выявленных случаев жертвы сами передавали мошенникам секретные данные, включая пароли и коды доступа.

Ранее мошенник обманом вынудил 68-летнего пенсионера отдать более 800 тысяч рублей в Петербурге.

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