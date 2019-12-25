Мошенник обманом вынудил 68-летнего пенсионера отдать более 800 тыс. рублей в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Накануне в полицию обратился 68-летний Линдер. О, проживающий на улице Коллонтай, и сообщил, что мошенники украли у него большую сумму денег.

Как стало известно Piter.tv, 7 декабря ему на мобильный телефон позвонил "сотрудник банка" с номера 499-558-85-55 и сообщил, что мошенники хотят похитить денежные средства заявителя, для пресечения противоправных действий ему необходимо выполнить алгоритм действий в личном кабинете банка. Доверчивый пенсионер выполнил все указания и лишился 877 118 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.3 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание по этой статье – лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч.

Фото: Piter.tv