В МВД назвали признаки, которые помогут распознать влияние мошенников на детей

Появление у детей новых дорогих вещей и техники, наличие чужих банковских карт и высказывания, оправдывающие чью-то преступную деятельность, могут послужить для родителей признаками того, что их ребенок находится под влиянием мошенников. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники российских правоохранительных органов. В материалах МВД упоминается о том, что признаками того, что несовершеннолетний оказался жертвой обмана также проведением им частого и скрытного времени в интернете, специфическая лексика. Для примера, важно обращать внимание на такие слова как "дропы", "кладмены", "спортики", "клад", "закладка", "симка", "ворк", "аренда акка".

Высказывания, одобряющие или оправдывающие незаконные действия, также могут быть признаком мошеннического влияния на несовершеннолетних. материалы МВД

Дополнительно маркером могут служить и особые предметы: изолента, маленькие зип-пакеты, магниты, множество sim-карт, чужие банковские карты и реквизиты. Согласно статистике полиции, за первые семь месяцев 2025 года почти пять тысяч детей и подростков стали жертвами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

