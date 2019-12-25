В МВД назвали фейком слухи о мобилизационных мероприятиях на постах ГАИ

В ведомстве прокомментировали информацию, которая вчера появилась в СМИ.

В МВД РФ назвали "ложным" документ, в котором говорится о том, что сотрудники ГАИ будут останавливать мужчин, проверять у них документы и вручать повестку в военкомат. Накануне скан документа распространился в СМИ.

МВД России официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Опубликованный скан указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения – ложными. заявили в ведомстве.

Граждан призвали использовать информацию только из официальных источников.

На данный момент не разъяснено, как мужчины будут получать повестку. Известно только, что в Минцифры заявили, что портал Госуслуги для этих целей использоваться не будет.

Фото: Piter.tv