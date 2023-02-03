В МВД назвали два основных принципа финансовой самообороны

В полиции напомнили о способах защиты от интернет-мошенничества.

Сложные пароли и двухфакторная аутентификация по-прежнему в России остаются основой финансовой самообороны пользователя. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-слкжбы российских правоохранительных органов в ответ на запрос. Полицейские объяснили, что процесс сбора биометрии проходит в строго регламентированном порядке. Для этого требуется с паспортом гражданина отправиться в банковское отделение и пройти процедуру в специальном кабинете. Важно проверить, что организация подключена к государственной системе. Пользователю рекомендовано применять сложные и разные пароли, а также двухфакторную аутентификацию в сервисах. В МВД заметили, что важно критично оценивать письма с призывами к действию, такими как "открой", "прочитай", "ознакомься", "посмотри", а также с ссылками. В особенности подозрения падают на те ссылки, которые слишком длинные или наоборот, сокращенные. Кроме этого на фишинговых сайтах часто встречаются ошибки в написании или неработающие элементы онлайн-страниц.

Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются. Никто из официальных лиц (банки, госорганы, правоохранители) не будет запрашивать биометрию (видео с лицом и голосом) по телефону или через SMS-рассылку. Нельзя переходить по ссылкам из письма, если они заменены на слова. Следует проверять ссылки, даже если письмо получено от коллеги или знакомого. пресс-служба МВД РФ

