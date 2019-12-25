Аферисты перед Новым годом создают фейковые интернет-магазины с икрой и морепродуктами

Игорь Антропенко рассказал о том, что многие россияне при покупке ищут выгоду в интернете.

Мошенники в преддверии Нового года создают фейковые интернет-магазины с красной икрой, морепродуктами и прочих деликатесов. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал член комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что из-за популярности онлайн-торговли по стране для аферистов не составляет труда найти покупателя, который хочет сэкономить.

Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составить труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками. Это как раз создаст видимость некоего легитимного магазина. Игорь Антропенко, депутат ГД РФ

Законодтель добавил, что надежнее покупать продукты в проверенных местах. Речь идет о сайтах известных брендов и маркетплейсах. Если покупка совершается в незнакомом онлайн-магазине, то не следует оставлять оплату и реквизиты банковских карт до получения самого продукта. Важно обратить внимание на приобретение красной икры "на вес", так как зачастую продавцы не соблюдают условия хранения и транспортировки такой продукции.

Мошенники стали похищать деньги через обещающие выплаты дипфейки чиновников.

Фото: pxhere.com