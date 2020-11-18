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В МРЭО на Северном проспекте перестанут предоставлять госуслуги по линии ГИБДД
Сегодня, 11:35
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nadezhda_sib

В МРЭО на Северном проспекте перестанут предоставлять госуслуги по линии ГИБДД

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Услуги будут оказывать в другом МРЭО.

С понедельника, 1 февраля, в обособленном подразделении МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти перестанут предоставлять государственные услуги по линии Госавтоинспекции. Об этом ранее сообщали в группе Управления ГИБДД по городу и области в "ВКонтакте".

Речь идет о МРЭО на Северном проспекте, 7/1, строение А. Оно переедет в отдел на 3-м Верхнем переулке, 5, строение Т. Там откроют дополнительные окна для приема граждан. 

Получить государственные услуги по линии Госавтоинспекции можно в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Петербурга и области. Список подразделений можно посмотреть здесь.

В Госавтоинспекции напоминают, что госуслуги можно получать через Интернет. 

Фото: pixabay.com

Теги: госавтоинспекция, мрэо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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