В МО "Ульянка" насчитали нарушений на 86 млн рублей

В округе проживает 75 тыс. человек.

Контрольно-счетная палата Петербурга нашла в финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования "Ульянка" нарушения на общую сумму более 86 млн рублей. Проверка прошла под руководством аудитора Юрия Шутова.

В 2020 году расходы муниципального округа составили 127,9 млн рублей, в 2021-м году они предположительно увеличатся до 160 млн рублей.

Так, например, на выпуск газеты "Вести Ульянки" было потрачено 155 тыс. рублей. В ней были кроссворды, информация о самолечении, профилактике онкологических заболеваний, детском гинекологе. По закону в муниципальных изданиях должна печататься официальная информация.

Местная администрация оплатила работы по установке во дворе на Маршала Жукова игровое оборудование, но вместо металлической горки, как было заявлено, появилась пластиковая, хотя на нее были потрачены деньги.

480 тыс. рублей ушли на покупку постельного белья, однако они так и остались в МО, и жителям не были вручены.

Отчет о результатах проверки направили председателю ЗакСа Петербурга, губернатору, прокурору.

Фото: ВКонтакте / Алексей Яковлев