В МО Пороховые нашли служащего без высшего образования

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась муниципалами в МО Пороховые, сообщила пресс-служба структуры. В МО пришли с проверкой о соблюдения законодательства, касающегося муниципальной службы.
Как выяснилось, один из служащих замещал одну из должностей незаконно. У муниципала нет оконченного высшего образования, а этот факт не позволяет работать на конкретной должности в МО.
Пороховым внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура будет следить за исполнением требования.
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