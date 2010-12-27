В МО Пороховые нашли служащего без высшего образования

Муниципал нарушил законодательство о муниципальной службе.

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась муниципалами в МО Пороховые, сообщила пресс-служба структуры. В МО пришли с проверкой о соблюдения законодательства, касающегося муниципальной службы.

Как выяснилось, один из служащих замещал одну из должностей незаконно. У муниципала нет оконченного высшего образования, а этот факт не позволяет работать на конкретной должности в МО.

Пороховым внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура будет следить за исполнением требования.

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