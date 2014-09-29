  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МИДе заявили, что санкции против России могут остаться навсегда
Сегодня, 12:59
228
Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

В МИДе заявили, что санкции против России могут остаться навсегда

0 0

Представитель МИДа заявил, что у Запада есть новые санкции наготове.

Санкции западных стран против России могут быть вечными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин на выступлении в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно.

Александр Панкин, замглавы МИДа

Представитель ведомства также заявил, что Запад имеет в запасе дополнительные меры по ограничениям для России, которые они смогут применить, когда посчитают нужным. По мнению Панкина, целью санкций является разобщение российского народа и маргинализация России на международном уровне.

Ранее мы сообщали, что Чемезов сравнил санкции со стороны Запада с войной 

Фото:  pixabay

Теги: мид, санкции против россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии