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Чемезов сравнил санкции со стороны Запада с войной
Сегодня, 10:16
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Чемезов сравнил санкции со стороны Запада с войной

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У России и Европы есть большой взаимный интерес.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сравнил санкции со стороны Европы и США по отношению к России с войной. Он также сказала в интервью РБК, что к ним страна должна быть готова.

Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции - это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы, - сказал глава Глава "Ростеха".

Сергей Чемезов подчеркнул, что санкции мешают странам выгодно сотрудничать. По его словам, у России и Европы имеется большой взаимный интерес.

Фото: rostec.ru 

Теги: санкции против россии, санкции сша и европы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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