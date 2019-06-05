Чемезов сравнил санкции со стороны Запада с войной

У России и Европы есть большой взаимный интерес.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сравнил санкции со стороны Европы и США по отношению к России с войной. Он также сказала в интервью РБК, что к ним страна должна быть готова.

Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции - это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы, - сказал глава Глава "Ростеха".

Сергей Чемезов подчеркнул, что санкции мешают странам выгодно сотрудничать. По его словам, у России и Европы имеется большой взаимный интерес.

Фото: rostec.ru