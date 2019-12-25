Ранее Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакерской атаки на Бундестаг.

В МИДе РФ заявили, что Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке на Бундестаг. Об этом рассказал заместитель главы международного ведомства Владимир Титов.

За всё это долгое время немецкие власти никаких доказательств вины нашей страны не предъявили. Владимир Титов, заместитель главы МИД РФ

По его словам, немецкая сторона не предоставила доказательств и российскому послу в Германии.

Ранее Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакерской атаки на Бундестаг.