Мария Захарова оценила приезд Мартина Гриффитса в Херсон.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали визит заместителя генерального секретариата ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве дипломат отметила, что на самом деле рабочий визит эксперта Всемирной организации в город Херсон носит провокационный и неприемлимый для Москвы характер. Дипломаты призывают генсека Антониу Гутерриша положить конец таким действиям со стороны его сотрудников от гуманитарного блока.

Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в РФ и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому - неприемлемый характер. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что генеральный секретариат ООН делает все для того, чтобы уйти от прямой и беспристрастной оценки украинского кризиса. Захарова: США ответят за террористические действия Украины против мирного населения РФ.

Фото и видео: МИД России