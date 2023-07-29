В МИД Турции заявили, что ожидают дальнейших шагов от Швеции для ее вступления в НАТО

Хакан Фидан рассказал о координации действий с Венгрией.

Турция ожидает дальнейших шагов от Швеции в рамках подписанного меморандума по вступлению в НАТО.Соответствующее заявление сделал в ходе совместной пресс-конференции с венгерским министром по иностранным делам Петером Сийярто руководитель внешнеполитического ведомства при Анкаре Хакан Фидан. Чиновник заметил, что его страна координирует децствия по вопросу о членстве Швеции в военном блоке. Он напомнил, что поддерживает политику открытых дверей.

Швеция предприняла некоторые шаги в рамках меморандума с Турцией, но мы ожидаем дальнейших шагов. Парламент Турции имеет решающее слово в вопросе ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Напомним, что Анкара согласилась снять свое вето на прием Швеции в НАТО после консультаций президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром северного королевства Ульфом Кристерссоном, генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем перед летним саммитом НАТО, проводимого в Вильнюсе. Стокгольм дал обещание не поддерживать организации, объявленные турецкой стороной террористическими, а также оказать стране всяческое содействие в вопросе европейской интеграции.

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