Блинкен: США рассчитывают на лидерскую роль Турции для восстановления зерновой сделки

В Госдепе оценили роль Реджепа Тайипа Эрдогана.

В американской администрации при президенте Джо Байдене надеются на лидерскую роль Турции для восстановления черноморской зерновой инициативы. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл ключевую роль в запуске зерновой сделки по Черному морю.

Тесно взаимодействуя с генеральным секретарем Гутерришем, они проделали отличную работу по запуску этой инициативы. Они отлично работали, поддерживая ее в различные периоды, когда россияне отходили... Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен ожидает вскоре новых визитов должностных лиц США в Пекин и их коллег в Вашингтон.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute