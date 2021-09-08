Блинкен ожидает вскоре новых визитов должностных лиц США в Пекин и их коллег в Вашингтон

Высокопоставленные должностные лица из американской администрации при президенте Джо Байдене могут вскоре отправиться с официальный рабочим визитом в Китай. Аналогичные поездки также совершат китайские представители на территорию США. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат указал на то, что общался с Генри Киссинджером в преддверии его поездки в КНР. Сейчас в Госдепе ждут экс-коллегу с докладом о результатах визита за границу.
Я ожидаю, что и другие члены правительства США отправятся, и наши китайские коллеги прибудут в Соединенные Штаты. Полагаю, что подобные контакты очень важны, и, в сущности, было бы безрассудно их не использовать.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Напомним, что руководитель американского внешнеполитического ведомства совершил поездку в Пекин в июне 2023 года, а в июле власти КНР для переговоров посетили министр финансов США Джанет Йеллен и специальный посланник американского президента по вопросам климата, бывший государственный секретарь США Джон Керри.
Блинкен: США работают с РФ над обменом заключенными, невзирая на разногласия.
Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute
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