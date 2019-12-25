Константин Гаврилов рассказал, что ЕС нуждается в соглашении больше, чем РФ.

В МИД России заявили, что европейцы очень заинтересованы в Договоре об открытом небе. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Константин Гаврилов отметил, что европейские государства рассчитывают на сохранение договора и готовы подтвердить соблюдение собственных обязательств по нему.

Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора. Представьте себе, США вышли из договора. Допустим, гипотетическая ситуация: Россия тоже вышла из договора. Кого они будут инспектировать? Сами себя? Константин Гаврилов, российский дипломат

Во внешнеполитическом ведомстве России уточнили, что очень трудно проверять выполнение обязательств европейских стран по данному соглашению. Однако Гаврилов заметил, что существуют средства и возможности, чтобы в будущем организовывать такие проверки.

Глава МИД Белоруссии заявил о введении санкций против стран ЕС и их лидеров.

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