МИД России заявил о дискриминации из-за "вакцинных" ограничений ПАСЕ

Министерство иностранных дел России расценивает ограничения для прибывающих в Страсбург российских делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за их вакцинации препаратом "Спутник V" как дискриминацию. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил представитель внешнеполитического ведомства.
О запрете россиянам свободно перемещаться по Страсбургу стало известно 23 сентября. Это объясняется тем, что вакцина "Спутник V" не признана европейскими регуляторами. В МИД РФ отметили, что ведомство всегда с пониманием относилось к санитарным ограничениям других государств.
Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный.
из сообщения представителя МИД РФ
Российская делегация ПАСЕ сообщила, что планирует работать в дистанционном формате – в режиме видеоконференции.
Ранее глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V".
Фото: pixabay.com
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