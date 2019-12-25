МИД России заявил о дискриминации из-за "вакцинных" ограничений ПАСЕ

В Европе не признан "Спутник V", поэтому российская делегация ПАСЕ ограничена в перемещении.

Министерство иностранных дел России расценивает ограничения для прибывающих в Страсбург российских делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за их вакцинации препаратом "Спутник V" как дискриминацию. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил представитель внешнеполитического ведомства.

О запрете россиянам свободно перемещаться по Страсбургу стало известно 23 сентября. Это объясняется тем, что вакцина "Спутник V" не признана европейскими регуляторами. В МИД РФ отметили, что ведомство всегда с пониманием относилось к санитарным ограничениям других государств.

Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный. из сообщения представителя МИД РФ

Российская делегация ПАСЕ сообщила, что планирует работать в дистанционном формате – в режиме видеоконференции.

Ранее глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V".

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