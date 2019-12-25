Приоритетом должно оставаться развитие демократических институтов.

В МИД России отреагировали на протесты в Киргизии. В сообщении ведомства сказано, что РФ надеется, что ситуация в республике решится политическим путём без применения силы.

Отмечается, что приоритетом должно оставаться развитие демократических институтов в Киргизии в рамках Конституции и закона.

Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров. цитата из сообщения МИД РФ

Также в ведомстве напомнили, что Киргизия — стратегический партнёр России.

Ранее мы писали, что в Киргизии перестали работать банкоматы.

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