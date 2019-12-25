В Киргизии перестали работать банкоматы, из них изъяли все средства. Об этом сообщает агентство Sputnik Киргизия.
Также в крупных банках граждане почти всегда не могут снять деньги со счетов. Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев объясняет, что такая мера вызвана соображениями безопасности. Он сослался на опыт 2005 и 2010 годов.
Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство.
Анвар Абдраев, президент Союза банков Кыргызстана
Ранее ЦИК Киргизии признал парламентские выборы недействительными.
Фото: pixabay.com
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