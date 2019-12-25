Владельцы банков опасаются мародёрства.

В Киргизии перестали работать банкоматы, из них изъяли все средства. Об этом сообщает агентство Sputnik Киргизия.

Также в крупных банках граждане почти всегда не могут снять деньги со счетов. Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев объясняет, что такая мера вызвана соображениями безопасности. Он сослался на опыт 2005 и 2010 годов.

Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Анвар Абдраев, президент Союза банков Кыргызстана

Ранее ЦИК Киргизии признал парламентские выборы недействительными.

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