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В Киргизии перестали работать банкоматы
Сегодня, 16:21
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matveyvn

В Киргизии перестали работать банкоматы

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Владельцы банков опасаются мародёрства.

В Киргизии перестали работать банкоматы, из них изъяли все средства. Об этом сообщает агентство Sputnik Киргизия.

Также в крупных банках граждане почти всегда не могут снять деньги со счетов. Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев объясняет, что такая мера вызвана соображениями безопасности. Он сослался на опыт 2005 и 2010 годов.

Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство.

Анвар Абдраев, президент Союза банков Кыргызстана

Ранее ЦИК Киргизии признал парламентские выборы недействительными.

Фото: pixabay.com

Теги: банкоматы, киргизия, протесты в киргизии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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