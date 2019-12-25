Сообщается, что 12 членов комиссии проголосовали за отмену.

ЦИК Киргизии признал парламентские выборы недействительными из-за массовых протестов в Бишкеке минувшей ночью.

Об этом сообщала член Центризбиркома страны по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева на своей странице в Facebook.

По её словам, 12 членов комиссии проголосовали за отмену результатов голосования, 11 выступили "за".

Ранее мы писали, что в Бишкеке протестующие выпустили из колонии бывшего главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова. Минувшей ночью протестующие освободили из тюрьмы бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиев и бывшего главу кабмина Сапар Исаков.

Фото: pixabay.com

Иллюстрация: Facebook / Гульнара Джуробаева