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В Бишкеке протестующие выпустили из колонии бывшего главу администрации президента Киргизии

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Политика обвиняли в призывах к массовым беспорядкам.

В Бишкеке протестующие выпустили из колонии бывшего главу администрации президента  Киргизии Фарида Ниязова. Об этом сообщали в Социал-демократической партии страны.

Фарид Ниязов вышел на свободу из следственного изолятора №1.

цитата из сообщения партии

Политика обвиняли в призывах к массовым беспорядкам и попытке захвата власти в августе 2019 года.

Минувшей ночью протестующие освободили из тюрьмы бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиев и бывшего главу кабмина Сапар Исаков.

Ранее мы писали, что протестующие в Бишкеке захватили здание мэрии.

Видео: YouTube / 24KG

Теги: бишкек, киргизия, протесты в киргизии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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