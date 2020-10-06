В Бишкеке протестующие выпустили из колонии бывшего главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова. Об этом сообщали в Социал-демократической партии страны.
Фарид Ниязов вышел на свободу из следственного изолятора №1.
цитата из сообщения партии
Политика обвиняли в призывах к массовым беспорядкам и попытке захвата власти в августе 2019 года.
Минувшей ночью протестующие освободили из тюрьмы бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиев и бывшего главу кабмина Сапар Исаков.
Ранее мы писали, что протестующие в Бишкеке захватили здание мэрии.
Видео: YouTube / 24KG
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