Правоохранительным органам пришлось разгонять активистов при помощи спецсредств.

Протестующие в Бишкеке захватили здание мэрии. Об этом рассказал местным журналистам из 24.kg мэр города Азиз Суракматов. На данный момент известно, что митинги организовали граждане, не согласные с результатами проведенных парламентских выборов.

Напомним, что демонстрации в Киргизии начались утром 5 октября. На центральную площадь Бишкека вышли представители двух политических партий, чьи кандидаты не прошли отбор в местный парламент. После обеда к ним примкнули представители других проигравших политических сил. К вечеру численность активистов достигла 5-6 тысяч человек.

Полиции пришлось разгонять толпу при помощи спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. Демонстранты смогли захватить здание парламента. Они освободили из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Политик находился там с августа 2019 года.

На данный момент информации о нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова не известно. Пресс-секретарь главы государства заявил, что политик находится в столице.

Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке.

Фото: Pixabay.com