В МИД России назвали Черное море зоной опасного противостояния

Военные учения НАТО в регионе "провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", считают в ведомстве.

Директор Четвертого европейского департамента российского Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, об этом можно судить по учениям Североатлантического Альянса и союзников в данном регионе.

Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации. Юрий Пилипсон, директор Четвертого европейского департамента МИД РФ

Дипломат подчеркнул, российские власти продолжат принимать меры по обеспечению нацбезопасности при помощи дипломатических и иных мер.

Напомним, 28 июня по 10 июля в северо-западной части Черного моря прошли крупные учения Sea Breeze. В них приняли участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США.

За несколько дней до старта учений Министерство обороны РФ заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории страны. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России. Власти Великобритании утверждали, что эсминец не нарушал госграницу РФ.

Ранее в Соединенных Штатах начались крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения.

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