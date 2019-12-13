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В МИД РФ рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

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Заявлением замглавы российского МИДа Андрея Руденко, сделанным на площадке клуба "Валдай", поделились РИА "Новости".

В пятницу, 13 декабря, замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что на "нормандском" саммите в Париже разговор велся на повышенных тонах. Однако это не помешало изменить Минские соглашения, что стало эффективным результатом.

Замминистр отметил, что главное, чего получилось добиться – четкой позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу приверженности Минским соглашениям.

Вечером 9 декабря лидеры четырех стран установили необходимость выполнения минских соглашений, изучили вопрос с Донбассом. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что политики планируют собраться в ближайшее время. Новая встреча России, Украины, Германии и Франции пройдет в течение четырех месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что глава МИД Германии опустился до публичного оскорбления Путина.

Видео: Зе!Канал / YouTube

Теги: дипломатия, мид рф, нормандский саммит
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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