В МИД РФ готовят документы для работы магазинов беспошлинной торговли в Петербурге

Согласно постановлению правительства РФ от 26 июля 2022 года, цены на товары в магазинах беспошлинной торговли установят в рублях, долларах и евро.

В МИД РФ ведется работа по оформлению необходимых документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Петербурге. Об этом 19 мая пишет "РИА Новости", ссылаясь на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

В пакет документов включены устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей. Они относятся к "обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории РФ, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств".

Согласно постановлению правительства РФ от 26 июля 2022 года, цены на товары в магазинах беспошлинной торговли установят в рублях, долларах и евро. Попасть в них получится только при предъявлении документов, которые удостоверяют аккредитацию при МИД РФ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)