В МИД Ирана заявили, что операция Израиля в Газе прекратилась бы без поддержки США

Хосейн Амир Абдоллахиян назвал правильные методы для урегулирования кризиса между Палестиной и Израилем.

Израиль был бы вынужден сразу же свернуть свою наземную операцию в секторе Газа в том случае, если бы американская сторона прекратила оказывать еврейскому государству поддержку. Соответствующее заявление сделал иранский министр по иностранным делам Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Власти в тегерана привержены мирному урегулированию существующего кризиса на Ближнем Востоке политическими методами. Дипломат пояснил, что в Иране никогда не считали военные действия правильным решением проблемы.

Все лидеры в нашем регионе полагают, что без поддержки США война остановилась бы сегодня, через 10 минут Нетаньяху пал бы, и он не смог бы продолжать войну. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана: война не позволит решить ближневосточную проблему.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum