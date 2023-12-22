Глава МИД Ирана: война не позволит решить ближневосточную проблему

Продолжение военных действий не позволит урегулировать кризис на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем, руководству еврейского государства следует это понимать. Соответствующее заявление сделал иранский министр по иностранным делам Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Иностранный дипломат заметил, что решить кризис в регионе можно простым решением. Для этого от сторон требуется остановить сражения, ввести режим прекращения огня. открыть гуманитарные коридоры, организовать обмен заключенными и прекратить насильственное перемещение гражданских лиц в секторе Газа.
Нетаньяху должен понимать, что война не позволит положить конец ближневосточному конфликту. Не получится уничтожить ХАМАС и освободить заложников, продолжая войну.
Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана
В Иране заявили, что не поставляли РФ беспилотники и ракеты для использования на Украине.
Фото и видео: YouTube / World Economic Forum
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