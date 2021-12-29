В МИД Германии прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока - 2"

СП-2 будет остановлен до получения положительного заключения на эксплуатацию от регулятора ФРГ.

Проект "Северный поток - 2" пока "не полностью соответствует" праву Европейского союза. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Газопровод будет остановлен до получения положительного заключения на эксплуатацию от регулятора ФРГ.

Для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это также касается СП-2. Сейчас в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Кроме того, она пригрозила "подходящими мерами" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее в Германии предсказали срок запуска газопровода "Северный поток – 2".

Видео: Youtube/phoenix