В МФЦ появятся стойки самообслуживания по биометрии

В Многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в ближайшее время появятся стойки самообслуживания клиентов по биометрии. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал руководитель Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По словам специалиста, с помощью подобных стоек клиенту предоставят возможность получить необходимую услугу без взаимодействия с сотрудником. Пилотный проект будет запущен в стране уже в 2025 году.

Подтвердить личность и получить услугу можно будет вообще без взаимодействия со специалистом. Это совершенно новый сервис. Владислав Поволоцкий, эксперт

Дополнительно Владислав Поволоцкий указал СМИ на то, что дальнейшее развитие получит система идентификации через специальный терминал в "окошке" у работника МФЦ. Такой сервис пока что функционирует в четырех регионах. Речь идет о Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях. В ближайшие время аналогичная система заработает в Санкт-Петербурге и на Чукотке.

Фото: max.ru / mfc_russia