В МЧС рассказали о реорганизации ведомства до января 2020 года

В МЧС России началась реорганизация ведомства. Некоторых сотрудников "кабинетных" должностей переобучат и адаптируют к работе "в поле". Затем работников направят для усиления частей. Представителей ведомства переведут в пожарные и спасательные отделения ГУ МЧС в регионах.
В пресс-службе МЧС объяснили, что "ни один сотрудник не будет уволен". Такие сведения предоставил заместитель главы Андрей Гурович.
Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов
объяснил специалист
Напомним, что масштабные изменения в организационно-штатной структуре ведутся с апреля 2019 года. Немногим ранее сообщалось о ликвидации восьми региональных центров ведомства. Всем сотрудникам предложили перейти на должности в территориальных органах и ЦУКС.
К 1 января 2020 года ее приведут к типовой форме для всех главков.
Ранее Piter.tv писал о том, что представители МЧС вручили кадетам первомайской школы кокарды на их береты.
Фото: Piter.TV
Видео: YouTube/
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