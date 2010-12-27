В МЧС рассказали о реорганизации ведомства до января 2020 года

Из офисов сотрудники перейдут в пожарные и спасательные части.

В МЧС России началась реорганизация ведомства. Некоторых сотрудников "кабинетных" должностей переобучат и адаптируют к работе "в поле". Затем работников направят для усиления частей. Представителей ведомства переведут в пожарные и спасательные отделения ГУ МЧС в регионах.

В пресс-службе МЧС объяснили, что "ни один сотрудник не будет уволен". Такие сведения предоставил заместитель главы Андрей Гурович.

Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов объяснил специалист

Напомним, что масштабные изменения в организационно-штатной структуре ведутся с апреля 2019 года. Немногим ранее сообщалось о ликвидации восьми региональных центров ведомства. Всем сотрудникам предложили перейти на должности в территориальных органах и ЦУКС.

К 1 января 2020 года ее приведут к типовой форме для всех главков.

Ранее Piter.tv писал о том, что представители МЧС вручили кадетам первомайской школы кокарды на их береты.

Фото: Piter.TV

Видео: YouTube/

