В МЧС предупредили петербуржцев о штормовом ветре

Петербуржцам советуют избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

В четверг, 19 марта, в Петербурге ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По прогнозам синоптиков, в Северной столице ожидаются порывы ветра до 15 м/c. МЧС по городу на Неве просит петербуржцев соблюдать меры предосторожности. Горожанам советуют избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

В МЧС по Петербургу отметили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Ранее мы сообщали о том, что погода в Ленобласти 19 марта будет ненастной.

Фото:pixabay