В МЧС предупредили о резком похолодании в Петербурге и области

В пятницу, 8 января, сотрудники МЧС по Петербургу и области предупредили о резком похолодании в выходные.
Так, в субботу температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов, а ночью по области до -22-х. В воскресенье в Ленобласти местами температура опустится до -25 градусов ночью и до -20 днем.
Спасатели уточнили, что при переохлаждении или обморожении нужно обратиться за медицинской помощью, позвонив по телефону "01", "101", "112".
Ранее мы писали, что в субботу в Ленобласти температура упадет до -21.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все