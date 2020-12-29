В МЧС предупредили о резком похолодании в Петербурге и области

Спасатели напомнили, что при переохлаждении необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

В пятницу, 8 января, сотрудники МЧС по Петербургу и области предупредили о резком похолодании в выходные.

Так, в субботу температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов, а ночью по области до -22-х. В воскресенье в Ленобласти местами температура опустится до -25 градусов ночью и до -20 днем.

Спасатели уточнили, что при переохлаждении или обморожении нужно обратиться за медицинской помощью, позвонив по телефону "01", "101", "112".

Ранее мы писали, что в субботу в Ленобласти температура упадет до -21.

Фото: Piter.TV