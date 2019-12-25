В МЧС предупредили о пожароопасной ситуации и грозе в Ленобласти

Во время грозы будет дуть порывистый ветер.

Представители ГУ МЧС по Ленинградской области выступили с уточнениями по прогнозу погоды на ближайшие три дня. С понедельника на вторник, 15-16 июня, на большей территории Ленобласти ожидается третий класс пожароопасности. В это же время за 16 и 17 июня в регионе нагрянут ливни и грозы с порывистым ветром.

В спасательном ведомстве призвали соблюдать правила безопасности – при грозе закрывать окна, двери и вентиляцию, а также нельзя подходить близко к электроприборам. Не следует разводить костры и использовать открытый огонь на улицах.

Ранее мы сообщали о том, что Ленобласть встретит 15 июня погодой без осадков. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv