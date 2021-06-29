В МЧС по Петербургу предупредили о возможных ливнях и грозах 6 августа

Порывы ветра достигнут до 15 м/с.

Сегодня, 5 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти рассказали о неблагоприятном природном явлении воскресенья, 6 августа.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра ожидаются местами ливни и грозы, при которых порывы ветра достигнут до 15 м/с.

Однако синоптик Александр Колесов сообщал, что дожди возможны утром, а днем вся Ленобласть и Северная столица попадут в теплый сектор циклона, температура будет стремиться к +30 градусам.

Фото: Piter.TV