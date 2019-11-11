В Смольном не ожидают проблем от весеннего паводка в Петербурге

Эта зима стала аномально теплой, льда практически не образовалось.

Власти Петербурга заявили о том, что серьезных проблем от весеннего паводка не ожидается. Дело в том, что прочный лед уже маловероятность образуется на Невской губе. Несмотря на это Ростехнадзор и городской комитет по природопользованию проведет проверку гидротехнических сооружений. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

По словам начальника Гидрометцентра Петербурга Надежды Щербаковой, по прогнозу воды в реках будут не выше 50-100 см ниже нормы. Она отметила, что зима 2019-2020 стала самой теплой за всю историю наблюдений. При этом в городе готовятся к различным разбитиям событий.

В региональном МЧС подготовили карту с потенциально опасными местами подтопления, скорректировали расчеты сил и средств.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области