По статистике, за прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконе.

В МЧС России разъяснили изменения в Правилах противопожарного режима.

По статистике, за прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконе. Данная цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении.

В целях снижения количества пожаров, сокращения гибели и пострадавших людей было принято решение о внесении изменений в Правила противопожарного режима. После публичных обсуждений соответствующая норма нашла отражение в постановлении Правительства Российской Федерации.

По словам Рината Еникеева, директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, она направлена, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности.

"После принятия данных поправок если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих", - уточнил Р. Еникеев.

Если в результате нарушений правил возник пожар, то согласно статьи Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

Кроме того, неосторожные действия с открытым огнём могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир.

Благодаря изменениям в Правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили.

Источник: пресс-служба МЧС ЛО