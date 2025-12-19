В МАХ запустили чат-бот для решения вопросов ЖКХ и благоустройства

Чат-бот "Служба 004 СПб" объединит информацию о работе городских служб.

В национальном мессенджере MAX появился новый городской сервис — официальный чат-бот "Служба 004 СПб". Он призван стать удобным навигатором для жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, объединив информацию с портала "Наш Санкт-Петербург" и Центра обработки вызовов 004.

Как отметил губернатор Александр Беглов, запуск бота — это шаг в реализации цифрового суверенитета и расширение сервисов, повышающих качество жизни в городе. "Петербург продолжает расширять перечень доступных сервисов в MAX для повышения качества жизни, чтобы сделать взаимодействие людей с городскими службами максимально удобным и эффективным", — подчеркнул он.

Что умеет чат-бот: подсказать, куда направляется и как рассматривается обращение горожанина; позволить проверить статус поданной заявки и получить её распечатку; предоставить информацию об отключениях коммунальных ресурсов (воды, отопления, электричества); дать ответы на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ, избавив от необходимости искать данные на разных сайтах или звонить в call-центры.

Полный перечень доступных функций опубликован по ссылке. Кроме того, в национальном мессенджере уже представлен ряд официальных городских сервисов: чат-боты "Госуслуги Санкт-Петербурга" и "МФЦ Санкт-Петербурга", а также каналы экстренных служб 112, 117 (вопросы призыва) и 122 (вызов врача на дом).

Фото: pxhere