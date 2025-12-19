Петербуржцы получили доступ к записи к врачу через мессенджер Max

Записаться в поликлинику и вызвать врача теперь можно в Max.

Жители Санкт-Петербурга получили возможность записываться на прием к врачу через мессенджер Max. Для этого запущен чат-бот под названием "Служба 122 СПб".

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо открыть бот в мессенджере Max, выбрать опцию "запись к врачу" и пройти подтверждение профиля через "Госуслуги". После авторизации доступен выбор медицинского учреждения, специализации врача и удобного времени приема.

Через чат-бот также предусмотрена функция вызова врача на дом. Мессенджер Max используется и для других цифровых сервисов. Платформа позволяет подтверждать возраст при покупке алкоголя, энергетических напитков и табачной продукции. Соответствующий законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2025 года.

Кроме того, Max начали применять крупные гостиничные сети для регистрации постояльцев. В Ленинградском зоопарке сервис используется для подтверждения права на льготный вход. Также в мессенджере доступна функция электронного подписания документов.

Фото: pxhere